النصر يحلق عالياً بكأس الإمارات للصالات

المصدر: خورفكان – محمد فضل

حلق نادي النصر بلقب كأس الإمارات لكرة قدم الصالات للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على منافسه فريق الظفرة بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمد عبيد خلال اللقاء الذي أقيم على صالة خورفكان أول من أمس، بهذه النتيجة تمكن العميد من رد الدين والثأر لهزيمته بهدفين لهدف أمام المنافس ذاته الذي انتزع منه قبل أيام كأس السوبر، وقام لاعبو العميد بإهداء الكأس الغالية إلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس النادي وإلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الثلاث في قلعة النصر، وتتواصل أفراح اللاعبين مع جماهير الفريق حتى الساعات الأولى من الصباح ليتفرغ لاعبو العميد بعد هذا التتويج إلى مسابقة الدوري والتي ستنطلق بعد أيام.

بدوره، أهدى منصور بوسمرة مشرف عام كرة قدم الصالات في نادي النصر إنجاز كأس الإمارات إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي وإلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الثلاث في النصر، وقال: نشكرهم جميعاً على الدعم المستمر واللامحدود للفريق، مشيداً بجمهور النادي ووقفته مع الفريق خلال الفترة الماضية، كما ثمن جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري وقال: منذ فترة ركزنا على استقطاب لاعبين صغار السن وصبرنا عليهم وفقاً للاستراتيجية الموضوعة للارتقاء بالفريق وها نحن نجني ثمار الصبر والاستراتيجية الموضوعة.

سعادة

وأضاف بوسمرة: نحن في غاية الرضا والسعادة عن فريق النصر لكرة الصالات ولعبنا أربعة نهائيات خلال السنوات الماضية كسبنا بطولتين وكسب الظفرة بطولتين، وبلا شك فريق الظفرة من أفضل الفرق حالياً في الساحة والتنافس الشريف بيننا قائم بالاحترام المتبادل بين الفريقين وأعتقد أن ميزان القوة متكافئ وأي مباراة تجمعنا تصبح نسبة فوز أحد الفريقين 50%، وأضاف بوسمرة: في مباراة كأس الإمارات كنت متفائلاً بفوز النصر وكنت أعرف أن المباراة ستكون صعبة ولن تكون غزيرة في الأهداف وفي مثل هذه المواجهات صعب أن تسجل هدفاً، وصعب على من يستقبل هدفاً أن يعوض، ومن النادر أن تشاهد مباراة كرة قدم صالات وتنتهي بهدف يتيم وهذا يدل على الندية وتقارب المستويات.

من جانبه، توجه إبراهيم الجسمي مدير فريق النصر بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي ونائبه عبدالملك جاني وإلى لجنة كرة الصالات وأسرة نادي خورفكان على التنظيم الرائع والراقي، وكل الشكر لإدارة نادي النصر على الدعم والاهتمام والمتابعة، وشكر خاص إلى سعيد العامري المدير التنفيذي للنادي الذي حرص على مؤازرة العميد وحضور المباراة النهائية.

التزام

كما علق المدرب البرازيلي رافائيل قائلاً: تفوقنا على الظفرة العنيد بفضل الدفاع المحكم والالتزام الخططي والتكتيكي من اللاعبين فقد كانت مباراة صعبة للغاية وحساباتها دقيقة وتحتاج إلى الحسم عبر التفاصيل الصغيرة؛ لذلك لم أوجه اللاعبين بتسجيل هدف ولم أركز على النواحي الهجومية فكان كل التركيز على التوازن في الأداء وأيقنت طالما الأسلوب الدفاعي متميز فلا خوف على الفريق، وقال: في آخر 3 مباريات لعبها الفريق مؤخراً استقبلنا هدفاً واحداً فقط وهذا الشيء جعلني أشعر بأريحية قبل المباراة ومن الأمور المهمة احترمنا الظفرة كفريق ممتاز وصعب المراس.

تهنئة وإشادة

توجه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالتهاني لأسرة نادي النصر إدارة ولاعبين وجمهوراً وقال: لابد من الإشادة بالظفرة والشكر الجزيل للفريقين على الأداء القوي والتكتيكي العالي وأيضاً لابد من توجيه الشكر والإشادة بطاقم التحكيم الذي أدار المباراة بصورة ممتازة، وكذلك اهتمام وسائل الإعلام المختلفة، كما ثمن دور أسرة نادي خورفكان على التنظيم والاستضافة، متمنياً لجميع الفرق حظاً أوفر في البطولات القادمة خلال الموسم الجاري الذي يعتبر موسم المنتخبات الوطنية.

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