شطب قرار الاتحاد السوداني ضد سوداكال

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

شطبت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السوداني الشكوى المقدمة من اللجنة الثلاثية في مواجهة رئيس نادي المريخ آدم سوداكال وألغت اللجنة في قرارها الذي أصدرته العقوبة الصادرة في مواجهة المشكو ضده رئيس نادي المريخ والخاصة بعدم التعامل معه. فيما رحب مجلس المريخ بقرارات اللجنة الانضباط باتحاد كرة القدم.

وأبدى مجلس سوداكال ارتياحاً كبيراً لقرارات الانضباط، وأكد التقدم بشكوى لدى (فيفا)، كما أكد التقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية ضد قرارات الاتحاد بتاريخ يومي 13 و14 يونيو الماضي، لافتاً إلى أنه وبناء على هذه التداعيات، فإنه يرحب بقرارات لجنة الانضباط، ويؤكد أنها جسدت روح العدل في هذا القرار، الذي اتخذته اللجنة استناداً على ما قدم من جانبهم من أدلة وبراهين، كما أكد مجلس سوداكال انتظار الرد على الطعون المقدمَة من جانبه حول قرارات الاتحاد السوداني لكرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز