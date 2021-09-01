مارفيك: "الأبيض" جاهز لمواجهة لبنان

المصدر: وام

أكد فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم جاهزية "الأبيض" لمواجهة منتخب لبنان غدا " الخميس " في الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وأعرب مارفيك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة مساء اليوم عن ثقته في قدرة اللاعبين على الوصول لنهائيات كأس العالم 2022، خاصة أن جميع الإمكانيات متوفرة لديهم ويجدون دعماً كبيراً من قبل اتحاد الكرة .

إلى ذلك يعول منتخبنا الوطني لكرة القدم على دعم ومساندة جماهيره في هذه المباراة المهمة التي يخوضها الأبيض على استاد زعبيل بنادي الوصل تحت أنظار جماهيره وذلك بعد أن تم رفع نسبة الحضور الجماهيري المسموح بها إلى 60 % من سعة الاستاد.

وفي هذا الصدد قام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتوفير كل التسهيلات التي تحفز الجماهير، وذلك بتوفير فحوصات (PCR) مجانية للجماهير، بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية، إضافة إلى طرح التذاكر إلكترونياً منذ وقت مبكر، حتى يتمكن الراغبون من الحصول على تذاكرهم بسهولة ويسر ويتفادوا الزحام على بوابات الاستاد في يوم المباراة .

من جهتهم أكد لاعبو منتخبنا الوطني أنهم سيتعاملون مع مباراة لبنان بكل جدية ومسؤولية وسيعملون على تحقيق الفوز بهذه المباراة .. وقالوا " نعد جماهير الإمارات بتقديم أفضل ما عندنا ونشكرهم على مساندتهم للمنتخب في المرحلة السابقة والحالية".

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