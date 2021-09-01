الوحدة يعيد البرازيلي ليوناردو دا سيلفا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وصل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا إلى الإمارات تمهيداً للعودة إلى صفوف الوحدة في صفقة انتقال حر، حيث توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب للعودة إلى قلعة العنابي مجدداً.

ومن المنتظر أن يجري ليوناردو الفحص الطبي قبل إكمال إجراءات التعاقد رسمياً، فيما لم يحسم النادي بعد البديل المنتظر خروجه ما بين الوافد الجديد الإسباني خوسيه أنخيل والذي تعاقد مع النادي مطلع الموسم الجاري، أو الكوري الجنوبي لي ميونغ الذي يتبقى في عقده موسماً.

ولعب ليوناردو في صفوف الوحدة في موسم 2018-2019 بعدما تعاقد معه النادي لمدة موسمين، قادماً من الأهلي السعودي، ولم يستمر سوى موسم واحد، قبل أن يتم فسخ التعاقد بين الطرفين في أغسطس 2019، عقب خروج الفريق من دوري أبطال آسيا في ذلك الوقت، وسبق أن لعب تحت قيادة تين كات ولكنه عقب ذلك تغيب عن التدريبات، قبل الإعلان عن فسخ تعاقده والانتقال بعدها لشباب الأهلي.

وفسخ شباب الأهلي عقد اللاعب في فبراير الماضي نظراً لكثرة الإصابات، حيث غاب ليوناردو عن الملاعب لمدة طويلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز