النصر بطلاً لكأس الإمارات للصالات

المصدر: خورفكان – محمد فضل

تُوج فريق النصر بكأس الإمارات لكرة قدم الصالات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه الصعب في المباراة النهائية على الظفرة، بهدف اللاعب محمد عبيد، الذي أحرزه في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني.

وشهد المباراة الختامية، التي أقيمت بصالة نادي خورفكان كل من عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد العامري، المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعدد من قيادات كرة قدم الصالات.

وحفلت المباراة بالإثارة والندية، إلا أن تألق الحارسين سعيد جاسم لاعب العميد، ومحمد خليفة حامي عرين الظفرة، حال دون تسجيل أهداف، إلى جانب التسرع من مهاجمي الفريقين في إنهاء الهجمات، ما أدى لانتهاء الشوط الأول بالتعادل سلبياً.

وتشهد الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني هدف المباراة الوحيد، عبر لاعب النصر محمد عبيد، الذي ترجم تمريرة زميله الصيادي بنجاح في قلب المرمى. وعقب التتويج احتفل لاعبو النصر باللقب الغالي، وقام اللاعبون بحمل مدربهم أندريا كارو على الأعناق، ليطوفوا به أرجاء الملعب في احتفالية رائعة بصالة نادي خورفكان.

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