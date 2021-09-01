سحب قرعة تمهيدي «أغلى الكؤوس»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أجريت مساء أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي مراسم قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة كأس رئيس الدولة.

وأسفرت قرعة «أغلى الكؤوس» عن تقسيم الأندية الـ16 المشاركة إلى أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية البطائح والتعاون ومسافي وسيتي، وفي المجموعة الثانية أندية دبا والحمرية والجزيرة الحمراء وجلف، أما المجموعة الثالثة فضمت أندية حتا ودبا الحصن ومصفوت والرمس، وفي المجموعة الرابعة أندية الفجيرة والعربي والذيد ورأس الخيمة.

وستنطلق مباريات التصفيات التمهيدية 10 سبتمبر الجاري، وتُلعب بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز