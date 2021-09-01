نجوم تنتظر جماهير دورينا عودتهم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاشت جماهير الكرة الإماراتية، لحظات إثارة الأهداف والمهارات الفنية مع نجومها في أول جولتين في دوري أدنوك، وبحثاً عن المزيد من متعة كرة القدم، ما تزال الجماهير تتطلع إلى رؤية نجوم كبار غابوا عن الملاعب منذ فترات طويلة أو لم يظهروا في بدايات الموسم الجاري، ويحدوها الأمل بأن تشهد الجولة الثالثة من دورينا، والمقررة يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، اللقطة الأولى لمهارات هؤلاء اللاعبين.

عموري وخليل

لعل من أهم هؤلاء النجوم الغائبين منذ فترة طويلة، عمر عبد الرحمن «عموري» وأحمد خليل، لاعبي شباب الأهلي، واللذين سبق وحصلا على جائزة أفضل لاعبي آسيا عامي 2016 و2015، ولكنهما اختفيا عن الملاعب منذ أوائل الموسم الماضي، بسبب الإصابة لـ«عموري»، وأسباب غير معلنة لخليل، وتشير الأنباء أن اللاعبين أصبحا قريبين من العودة خلال الجولات المقبلة، ولكن لم يحدد الموعد بشكل دقيق.

ووفقاً لتصريحات مهدي علي مدرب شباب الأهلي، في الجولتين السابقتين للدوري، فإن «عموري» يحتاج المزيد من الوقت للتجهيز بعد الشفاء من الإصابة، ومشاركته واردة في أي وقت، ليكون ظهوره الأول بشعار شباب الأهلي، مع العلم إنه يغيب عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة يوم 23 أكتوبر 2020، خلال مباراته مع فريقه السابق الجزيرة أمام الظفرة، بينما خليل كان جاهزاً للقاء فريق الإمارات في الجولة الأولى من دورينا، إلا إنه تعرض لإصابة مفاجئة حالت دون ظهوره حتى الآن، واللاعب يغيب عن شباب الأهلي منذ آخر ظهور له في 18 ديسمبر 2020، أمام الفجيرة، ضمن الجولة العاشرة للدوري.

الفردان

يعد حبيب الفردان، واحداً من النجوم البارزين من الجيل الحالي في الكرة الإماراتية، وواحداً من المواهب الممكن الاستفادة منها بشكل كبير إذا وصل إلى مستواه المعروف، ومع هذا ما يزال اللاعب بلا ناد حتى الآن، بعد نهاية مسيرته مع النصر، وكان آخر ظهور له في الدوري أمام شباب الأهلي يوم 11 مايو الماضي، عندما شارك لمدة 65 دقيقة في الجولة الأخيرة، وسجل الهدف الأول للنصر، والذي خسر المباراة 2 - 3، ويتابع جمهور الكرة الوجهة الجديدة للاعب، وسط أنباء عن اقترابه من العودة إلى الوصل، ولكن لم يحدث أي شيء رسمي حتى الآن، ليبقى اللاعب خارج الخدمة إلى حين الاتفاق مع ناد جديد، ربما ينهي فيه الفردان مسيرته الكروية الحافلة.

كايو ولوان

في حين، افتقدت جماهير الشارقة، نجمي فريقها الأول لكرة القدم، كايو لوكاس ولوان بيريرا، للإيقاف مباراتين من الموسم الماضي، بسبب احتفالية من اللاعبين بعد تسجيل أحد الأهداف، وستكون عودة اللاعبين بداية من الجولة الثالثة أمام الوصل يوم 10 سبتمبر المقبل، إذ لم يظهر اللاعبان في مباراتي الشارقة أمام اتحاد كلباء والظفرة، واللتين انتهيا بفوز الشارقة بنتيجة واحدة 1 - 0، وكان الظهور الأخير للوان مع الشارقة أمام عجمان يوم 7 مايو الماضي، في الجولة 25 للدوري، وفاز الشارقة 3 - 0، فيما كان الظهور الأخير لكايو يوم 3 مايو الماضي، عندما فاز الشارقة على حتا 3 - 0 أيضاً، في الجولة 24 لدورينا.

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