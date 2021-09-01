بداية بيدرو تمنح جمهور الوحدة الثقة في عودة لقب الهداف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

اعتاد الوحدة تقديم هدافين من العيار الثقيل عبر تاريخه في الدوري الإماراتي رغم عدم تحقيق الفريق للقب سوى 4 مرات، إذ تصدرت «قلعة العنابي» مشهد «الهداف» على مدار سنوات طويلة، خرج خلالها هداف المسابقة من «أصحاب السعادة» عبر مهاجمين أفذاذ كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ الدوري وحصلوا على لقب الهداف 10 مرات من قبل في الوقت الذي يثق فيه جمهور الوحدة بأن يصبح المهاجم الجديد للفريق جواو بيدرو الهداف رقم 11 للدوري من «العنابي».

وترتفع أسهم الفريق مجدداً في تصدر مشهد المنافسة على لقب الهداف بعد انضمام المهاجم البرازيلي جواو بيدرو والذي خطف الأنظار في بداية الموسم مع انقضاء جولتين من دوري أدنوك للمحترفين، وتصدره قائمة الهدافين بـ 3 أهداف بالتساوي مع مهاجم العين لابا كودجو.

ثقة

ويثق جمهور الوحدة في أن بيدرو سيكون خير سلف للمهاجم، سيباستيان تيغالي، وقدرته على تعويض رحيل الأخير الذي أحرز لقب الهداف مع الوحدة مرتين، وكونه الهداف التاريخي لـ «أصحاب السعادة»، حيث ينتظر «أوفياء العنابي» الهداف الوحداوي للدوري رقم 11 عبر تاريخه.

وبلغ عدد أهداف بيدرو في دوري المحترفين 33 هدفاً منذ قدومه في موسم 2019 - 2020، منها 12 هدفاً مع الظفرة في موسمه الأول، و18 هدفاً مع بني ياس الذي لعب معه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، و3 أهداف أولى بقميص الوحدة، فيما سجل 5 أهداف خلال مشاركاته في كأس المحترفين.

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