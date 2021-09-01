2 من 18 نقطة ثلاثي الساحل الشرقي لم ينجح أحد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

فشل ثلاثي الساحل الشرقي في تحقيق أي فوز مع انتهاء جولتين من عمر دوري أدنوك للمحترفين، وبعد البداية المخيبة لأندية العروبة وكلباء وخورفكان وتلقيها لثلاث هزائم على التوالي في افتتاحية المسابقة، لتجئ الجولة الثانية ويكسب فيها كلباء وخورفكان نقطتين بعد تعادلهما مع الجزيرة والوصل فيما تعرض العروبة للهزيمة الثانية توالياً بخماسية بيضاء، بعد أن خسر أمام الوحدة في الافتتاح بنتيجة 4 - 0.

لتحصد أندية الساحل الشرقي الثلاثة نقطتين فقط من 18 نقطة كانت متاحة أمامها على أرضية الملعب.

ولم يتعود جمهور كلباء على صيام الهداف بينال ملابا خلال مباريات الدوري فبعد مرور 180 دقيقة خاضها النمور أمام الشارقة والجزيرة خلال مباريات الجولتين الأولى والثانية لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين لم يتمكن هجوم الفريق من هز شباك الخصوم، بعد الهزيمة في معقل الشارقة بهدف والتعادل سلبياً أمام حامل اللقب فريق الجزيرة.

9 أهداف

وإذا كان كلباء قد ظفر بنقطة من مجموع المباراتين إلا أن العروبة فشل لاعبوه في تقديم أنفسهم حتى الآن بعد تعرضهم لهزيمتين من العيار الثقيل بالخسارة في المباراة الأولى برباعية أمام العنابي وبخماسية في قلعة العميد في دبي، ولم يقدم رجال المدرب فتحي العبيدي المدير الفني للعروبة حتى الآن ما يشفع لهم بعد ظهور اللاعبين بأداء باهت.

ولم يختلف خورفكان كثيراً عن كلباء بعد ما عاد من زعبيل بنقطة تعتبر مهمة للفريق في مشواره المقبل بعد أن خسر النسور لقاء الافتتاح أمام العين 3 - 1 لكن جمهور الفريق ينتظر الكثير في مقبل الجولات.

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