خصيف: كلنا على قلب رجل واحد للظهور المتميز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال حارس منتخبنا الوطني علي خصيف إن التحضيرات تسير بصورة طيبة للغاية قبل مواجهة منتخب لبنان، فمنذ انضمامنا للمعسكر واصلنا التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، والكل هنا يعمل بإخلاص وعلى قلب رجل واحد من أجل الظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة تعزز فرصنا في التأهل، وقال: نحن ندرك أن هذه التصفيات حاسمة، لذلك نحن في حالة تركيز شديد ونحترم الفريق المنافس الذي ظهر بمستوى طيب خلال التصفيات الماضية.

وأشار علي خصيف إلى أهمية الحضور الجماهيري في دعم المنتخب وتحفيز اللاعبين، وقال جمهورنا عودنا على دعم المنتخب في مثل هذه المراحل المهمة، وإن شاء الله يكون حضوره متزامناً مع أهمية المباراة، والتي تعتبر بداية السير في الطريق الصحيح للتأهل إلى مونديال 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز