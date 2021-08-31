النصر بطلاً لكأس الإمارات لكرة الصالات والظفرة وصيفاً

المصدر: خورفكان – محمد فضل

تُوج فريق النصر بكأس الامارات لكرة قدم الصالات للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الصعب في المباراة النهائية على الظفرة بهدف اللاعب محمد عبيد الذي أحرزه في الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني .

وشهد المباراة الختامية التي أقيمت بصالة نادي خورفكان كل من عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعيد العامري، المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وعدد من قيادات كرة قدم الصالات .

وعن مجريات المباراة التي حفلت بالإثارة والندية ولم يشهد شوطها الأول أي اهداف على الرغم من التحركات المستمرة للاعبي الفريقين إلا أن تألق الحارسين سعيد جاسم لاعب العميد ومحمد خليفة حامي عرين الظفرة إلى جانب التسرع من قبل هجوم الفريقين حال دون اهتزاز الشباك خلال المشهد الأول من المباراة الذي انتهى سلبياً .

ومع بداية الشوط الثاني أطلق لاعب الظفرة مارك أنطونيو صاروخاً قويا لم توقفه إلا عارضة مرمى النصر وفي المقابل ردت عارضة الظفرة تمريرة اللاعب بيدرو انريكي الذي لعبها بذكاء أعلى الحارس لكن الكرة رفضت معانقة المرمى ، وشهدت الدقيقة 11 من عمر الشوط الثاني هدف المباراة الوحيد عبر لاعب النصر محمد عبيد الذي ترجم تمريرة زميله الصيادي بنجاح في قلب المرمى هدف غالِ انتهت عليه المباراة .

وعقب التتويج احتفل لاعبو النصر باللقب الغالي ، وقام اللاعبون بحمل مدربهم اندريا كارو على الأعناق ليطوفوا به ارجاء الملعب في احتفالية رائعة بصالة نادي خورفكان .

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