كأس الصالات بين النصر والظفرة اليوم

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم )

تشهد صالة خورفكان في السادسة من مساء اليوم نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات بين فريقي النصر والظفرة ،وهو النهائي الثالث على التوالي بينهما خلال أقل من نصف العام ،حيث التقيا في أبريل 2021 في «البلاي اوف» لدوري الموسم الماضي وفاز الظفرة في الذهاب 2 - 0 وخسر في الإياب 5 - 4 ، والتقى الفريقان يوم 6 الجاري في مباراة السوبر للموسم الجديد وفاز الظفرة 2 - 1.

يضم الفريقان عناصر مميزة من اللاعبين المواطنين والمقيمين ويقود النصر المدرب البرازيلي رافائيل الذي أحدث طفرة كبيرة في الفريق وقاده للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة ووصافة الدوري وخسر معه السوبر بينما يقود الظفرة الصربي ايدو القادم إلى الدوري من منتخب لبنان ، ونجح في إحداث نقلة كبيرة في مسيرة الفريق وأعاده إلى منصات التتويج.

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