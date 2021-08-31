المحرمي: حزين للغياب وثقتي في زملائي كبيرة جداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى حسن المحرمي مدافع منتخبنا الوطني، حزنه لترك معسكر الأبيض، بعد تعرض ركبته للإصابة في التدريبات الأخيرة للمنتخب، مؤكداً ثقته الكاملة في زملائه اللاعبين، وقدرتهم على إنجاز المطلوب وتحقيق حلم الجماهير الإماراتية، مضيفاً أنه كان على أهبة الاستعداد لتمثيل الأبيض لولا الإصابة التي تعرض لها وحرمته من مواصلة المشوار مع بقية رفاقه.

وتمنى المحرمي التوفيق لكل نجوم الأبيض في مشوار التصفيات، آملاً أن تتواصل انتصارات المنتخب، مشيراً إلى أن الجميع داخل أروقة المعسكر يدركون أهمية المرحلة الحالية التي تعد حاسمة ومصيرية، لأنها تحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأعرب حسن المحرمي عن شكره للجهازين الإداري والفني للمنتخب، على الاهتمام الكبير الذي وجده بعد تعرضه للإصابة، مشيداً بالجهاز الطبي الذي كان حريصاً على إجراء كل ما يلزم من فحوصات وتوفير العناية الطبية اللازمة، متمنياً أن يتعافى ويعود إلى صفوف المنتخب في القريب العاجل.

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