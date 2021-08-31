شاهين عبد الرحمن: نتطلع لتحقيق نتائج تعزز فرصنا في التأهل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال شاهين عبد الرحمن مدافع منتخبنا الوطني، إن اللاعبين عازمون على تقديم أفضل أداء، وتحقيق نتائج إيجابية، تعزز فرص الأبيض في التأهل إلى كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن التركيز حالياً منصب على المباراة الأولى، التي تجمع منتخبنا مع نظيره اللبناني، ثم مباراة سوريا التي تليها، مؤكداً أن كل نجوم المنتخب جاهزون، ورهن إشارة الجهاز الفني.

واعتبر أن فرصة المنتخب في التأهل كبيرة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الأبيض على كافة المستويات، مشيداً بالعمل المميز الذي يقدمه اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مثمناً الجهود الكبيرة للجهاز الإداري في توفير المتطلبات، وتنظيم المعسكرات التي تسهم في إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة للمواجهات المقبلة.

أجواء متميزة

وأشاد المدافع الدولي بالأجواء المميزة في معسكر الأبيض، مبيناً أن جميع اللاعبين يؤدون التدريبات بروح معنوية عالية، وحماس كبير، تحت إشراف الجهاز الفني، الذي يحرص على تجهيز كل اللاعبين، وتوفير بدائل في كل خطوط الملعب، متوقعاً أن تشتد المنافسة بين اللاعبين أكثر في الأيام المقبلة، من أجل حجز مقعد أساسي في تشكيلة المباراة.

ووجّه شاهين رسالة مهمة إلى الجماهير، مطالباً بمواصلة دعمها ومساندتها للمنتخب، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبته في المرحلة السابقة من التصفيات، مضيفاً أن المساندة الجماهيرية، كان لها أبلغ الأثر في تصدر المنتخب لمجموعته، وتأهله إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات.

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