فابيو ليما: جاهزون لانطلاقة المرحلة الأخيرة من التصفيات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني، اكتمال التحضيرات لمواجهة المنتخب اللبناني، في مستهل مواجهات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، واعداً ببذل كل الجهد الممكن لتحقيق الفوز في المباراة الأولى باعتبارها بداية الانطلاقة لمشوار الأبيض في المرحلة الحاسمة من التصفيات.

ووصف فابيو ليما الأجواء في معسكر الأبيض بالمحفزة، مبيناً أن اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية، ويؤدون التدريبات بشهية مفتوحة وحماس منقطع النظير، ويستعدون بشكل جيد للمباراة المهمة، ويسود بينهم روح الفريق الواحد، والجميع يعملون من أجل هدف مشترك وهو إسعاد الجماهير بتحقيق الانتصارات.

تركيز شديد

وقال: «التحضيرات تسير بصورة طيبة للغاية، فمنذ انضمامنا للمعسكر واصلنا التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، والكل هنا يعمل بإخلاص من أجل الظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة تعزز فرصنا في التأهل، وقال: نحن ندرك أن هذه التصفيات حاسمة، لذلك نحن في حالة تركيز شديد».

وتحدث ليما عن دور الجماهير في المباراة المقبلة قائلاً: «الدعم الكبير الذي وجدناه من جماهيرنا كان من أهم أسباب تألقنا في المرحلة السابقة من التصفيات، والمرحلة الحالية أصعب وأهم، وبالتالي نتوقع مساندة أكبر من جمهورنا في بداية مشوار المرحلة الأخيرة من التصفيات».

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