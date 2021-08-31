فحوصات «PCR» مجانية لجماهير «الأبيض»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن اتحاد الكرة وبالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية عن توفيره لفحوصات «PCR» مجانية لجماهير مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان المقررة بعد غد بإستاد زعبيل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 لحساب المجموعة الأولى.

وتجرى الفحوصات من الساعة 4 إلى 8 مساء اليوم وغد بمقر الاتحاد بمنطقة الخوانيج في دبي، ومقر اتحاد الكرة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وإستاد هزاع بن زايد في مدينة العين. ويتعين على الجماهير الراغبة بإجراء الفحوصات المجانية إبراز تذكرة المباراة والهوية.

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