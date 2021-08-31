«الأبيض» يطبق «خطة» لبنان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني درجة التحضيرات للمباراة المقبلة أمام منتخب لبنان، في الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، والتي تجمع المنتخبين بعد غدٍ باستاد زعبيل بنادي الوصل.

وواصل منتخبنا الوطني سلسلة تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر، حيث اطمأن الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك على الجوانب البدنية ومعدل اللياقة لدى اللاعبين، وعمل على زيادة الانسجام بين عناصر المنتخب، إضافة إلى التطبيق العملي للخطة التي سيؤدي بها المباراة.

وشدد المدرب خلال حديثه مع اللاعبين على أهمية احترام المنافس، والتعامل مع المواجهة المقبلة بالجدية اللازمة، مشيراً إلى أن التصفيات الحالية لا تحتمل أي تفريط بالنقاط، وأن الأبيض يلزمه تحقيق الفوز في الجولة الأولى لتكون الانطلاقة قوية، باعتبار أن البدايات دائماً مؤثرة في مسيرة أي منتخب، خاصة وأن المرحلة الأخيرة من التصفيات حاسمة في تحديد المنتخبات المتأهلة إلى المونديال.

ترتيبات

وبحث اتحاد الإمارات لكرة القدم وشرطة دبي الترتيبات الأمنية والتنظيمية المتعلقة بمباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب لبنان على استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد أمس في مقر الاتحاد بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي رئيس لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي، والعميد سيف مهير المزروعي نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية وعدد من الضباط وفريق العمل المكلف بتنظيم المباراة.

وناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية والأمور التنظيمية التي سيتم العمل بها قبل وخلال وبعد المباراة والمتعلقة بتأمين مقر إقامة المنتخبين ومسؤولي المباراة من الاتحاد الآسيوي وقضاة الملاعب وخطوط سير كل منتخب من مقر الإقامة إلى الملاعب المخصصة للتدريبات والمباريات والاجتماعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى التنسيق المتعلق بآلية دخول الجماهير والبوابات المخصصة لكل جمهور.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد إن الاجتماع يأتي ضمن جهود الاتحاد وشرطة دبي لتنظيم لائق للمباراة الأولى للأبيض في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2022، مشيراً أن التعاون القائم والمستمر بين الاتحاد وشرطة دبي لعب دوراً كبيراً في النجاحات التي حققتها الدولة خلال استضافة العديد من الفعاليات الكروية في الإمارة، وكان آخرها التصفيات الأولية التي أقيمت في شهر يونيو الماضي والتي تم تنظيمها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ونالت استحسان جميع المنتخبات المشاركة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز