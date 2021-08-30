اتفاقية كروية بين الإمارات وإندونيسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع اتحاد الكرة أمس اتفاقية تعاون مع نظيره الإندونيسي بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين الاتحادين بما يخدم تطوير اللعبة في البلدين،شهد توقيع الاتفاقية التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي كل من محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، ويونس نوسي وماييكي ارا بوسبيتا الأمين العام للاتحاد الإندونيسي، ونائبه.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص اتحاد الكرة على مد جسور التعاون مع الاتحادات الوطنية من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات منها تطوير قطاع التدريب والمنتخبات الوطنية والأكاديميات الكروية وكرة الصالات والسيدات والشاطئية إلى جانب النواحي الإعلامية والتسويقية وتنظيم الفعاليات الكروية.

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