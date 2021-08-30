الأولمبي يواجه العراق 4 و6 سبتمبر ودياً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

انضم أحمد محمود ويعقوب يوسف ثنائي فريق الإمارات إلى معسكر منتخبنا الأولمبي في الفجيرة، ضمن استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تستضيفها الدولة في أكتوبر المقبل، ويلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عمان والهند وقيرغيزستان، ويخوض منتخبنا خلال فترة التجمع مباراتين وديتين أمام العراق يومي 4 و6 سبتمبر بإستاد الفجيرة.

وكان الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي استدعى 25 لاعباً للمعسكر الذي يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل

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