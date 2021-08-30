اتحاد الكرة يُوفر فحوصات مجانية للجماهير

المصدر: البيان

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم وبالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية عن توفيره لفحوصات ( PCR ) مجانية للجماهير التي ستحضر مباراة منتخبنا الوطني مع لبنان يوم الخميس المقبل بإستاد زعبيل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 لحساب المجموعة الأولى .

وستجرى الفحوصات يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمنطقة الخوانيج بدبي ، ومقر اتحاد الكرة في العاصمة أبوظبي وتحديداً بمدينة زايد الرياضية ، واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين من الساعة 4 إلى 8 مساء .

ويتعين على الجماهير الراغبة بإجراء الفحوصات المجانية إبراز تذكرة المباراة والهوية الأصلية .

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