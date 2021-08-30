الوصل يدعم "الأبيض".. فيديو

المصدر: دبي-علي شدهان

نشر نادي الوصل على حسابه الرسمي في "تويتر"، "فيديو" يعلن فيه دعمه التام لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم في بداية مشواره في مرحلة الحسم المؤهلة لـ "مونديال 2022"، بلقاء شقيقه اللبناني 2 سبتمبر المقبل على ملعب الوصل بدبي.

نجوم الوصل

وشارك في "الفيديو" الوصلاوي، البرازيلي اودير هيلمان؛ مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم وسالم ربيع؛ المدرب الوطني المساعد في الجهاز الفني للفهود، واللاعب عبدالرحمن علي، وزميله حبوش صالح.

منصور "يالابيض"

وقال هيلمان خلال "الفيديو": أمامكم فرصة كبيرة لتحقيق المجد والتأهل إلى كأس العالم، مباراة لبنان هي الخطوة الأولى، نثق بكم وندعمكم، قبل أن يختم قائلا: منصور "يالابيض".

المرة الثانية

كما أبدى المدرب الوطني المساعد سالم ربيع، وعبدالرحمن علي وحبوش صالح، كامل ثقتهما في مقدرة نجوم الأبيض الإماراتي على تحقيق النتيجة الإيجابية لبلوغ حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كرة القدم الإماراتية.

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