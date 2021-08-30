قرعة «تمهيدي» أغلى الكؤوس غداً

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ينظم اتحاد الكرة قرعة التصفيات التمهيدية لأغلى الكؤوس مساء غدٍ في مقر الاتحاد، يشارك في التصفيات 16 فريقاً يمثلون المشاركين في دوري الدرجة الأولى «الهواة» وسيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات يقام بينهم دوري من دور واحد، وتنطلق المنافسات 10 سبتمبر المقبل، ويصعد الأول من كل مجموعة لتقام بينهما مباراتين بنظام خروج المغلوب، وينضم الفائزان إلى فرق دوري المحترفين الـ 14، مكملين فرق دور الـ 16 للبطولة، ويشهد مراسم القرعة أحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات وممثلي الأندية

ومن المقرر أن يتم قريباً تحديد موعد لإجراء قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى ومباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمختلف محطاته من دور الـ 16 حتى المباراة النهائية.

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