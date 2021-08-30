خصيف: قادرون على تخطي الصعاب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصف علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني، مهمة «الأبيض» بالصعبة، وهو يخوض مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقال «قادرون على تخطي الصعاب».

وأشار خصيف إلى أن كل منتخبات المجموعة تملك الدافع والطموح للوصول إلى المونديال، وأن كل منتخب سيعمل بقوة لكسب أكبر عدد من النقاط في بداية التصفيات من أجل تعزيز حظوظه.

وحول مباراة المنتخب اللبناني، أوضح أنهم يدركون أن منتخب لبنان يضم عدداً من اللاعبين المميزين، مشدداً على ضرورة احترام كل المنافسين في المجموعة، وعدم الاستهانة بأي منتخب مهما كانت الفوارق.

ووعد حارس منتخبنا بمواصلة العمل بقوة من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المونديال، مؤكداً أنهم قادرون على قهر كل الصعاب، وتجاوز التحديات، مضيفاً أن نجوم المنتخب يدركون أهمية وصعوبة المرحلة الحالية، وسيبذلون كل ما يملكون من أجل حصد النقاط .

وقال: مجموعتنا تضم منتخبات قوية وهو ما يعني أن هناك مباريات صعبة كثيرة تنتظرنا، ونركز حاليا على مباراة لبنان، ثم لقاء سوريا، وبعدها سنتعامل مع كل مباراة على حدة، علينا العمل على حصد النقاط والتقدم من مباراة لأخرى وصولاً إلى تحقيق هدفنا.

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