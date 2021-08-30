طرح التذاكر إلكترونياً وتسهيل الإجراءات بالاستاد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الكرة طرح تذاكر مباراة منتخبنا ولبنان إلكترونياً، عبر موقع شركة بلاتينيوم ليست، بواقع 20 درهماً للدرجة الثانية، و75 درهماً للأولى، و300 درهم للمقصورة الرئيسية، ويتوقع المراقبون تزايد أعداد الجماهير بما يغطي نسبة الـ %60 المخصصة للجماهير باستاد زعبيل، والتي تقترب من 4 آلاف مشجع، وأعد اتحاد الكرة العديد من الإجراءات التي تشجع حضور الجماهير،ومنها توزيع وسائل التشجيع وأعلام الدولة عند بوابات الدخول، بجانب قيام مسؤولو العلاقات العامة بإرشاد الجماهير إلى المدرجات،والتنبيه على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعاً تنسيقياً مع منسقي الجماهير وروابط المشجعين لبحث ترتيبات المؤازرة الجماهيرية لـ «الأبيض» بحضور سالم النقبي رئيس قسم الإعلام بالاتحاد، والرائد أحمد الحداد ممثل الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز