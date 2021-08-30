وليد عباس: ننتظر دعم جماهيرنا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد وليد عباس، لاعب منتخبنا الوطني، أن كل نجوم «الأبيض» جاهزون لخوض مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن الجميع حريص على بذل كل الجهد الممكن لتحقيق الهدف المنشود، وأوضح أن أداء مباراتين في بطولة الدوري رفع من معدل جاهزية اللاعبين خصوصاً في الجانب البدني، وجعلهم في حالة فنية أفضل، لافتاً إلى أن نجوم المنتخب لعبوا معاً لفترات طويلة ولن يحتاجوا للكثير من الوقت لتحقيق الانسجام.

وبعث وليد برسالة مهمة إلى جماهير المنتخب، مناشداً كل أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، بضرورة الاستمرار في دعم المنتخب وتشجيع اللاعبين، مبيناً أن الوقفة الجماهيرية القوية خلف «الأبيض» كانت من أهم العوامل التي أسهمت في وصول المنتخب إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، مشدداً على أهمية دور الجماهير في المدرجات في شحذ همم اللاعبين ومنحهم الدافع لتحقيق الانتصارات، وقال: ندرك أن الجماهير ستكون معنا كما كانت دائماً، ونثق تماماً في وقفتها القوية خلف اللاعبين، ونحن من جانبنا سنبذل كل ما نملك من أجل إسعادها، ولن ندخر أي جهد في سبيل تحقيق الهدف المنشود.

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