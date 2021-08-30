الكرات العرضية والقوة الهجومية سلاح «الأبيض» لعبور لبنان

المصدر: دبي - العوضي النمر

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته الفنية، لمواجهة لبنان يوم الخميس المقبل بإستاد الوصل في دبي، في أولى مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، وسيكون مران المنتخب اليوم مفتوحاً أمام رجال الإعلام من أجل نقل صورة قريبة عن الاستعدادات للمباراة الأولى، وحذر الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك اللاعبين من مفاجآت البداية، ومن استعدادات الفريق اللبناني، الذي يضم بين صفوفه 9 لاعبين محترفين، كما قدم مستوى طيباً خلال التصفيات الماضية، ويضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على خطة وتشكيلة اللعب خلال المران الأخير غداً، من خلال التركيز على الكرات العرضية والقوة الهجومية سعياً لمواصلة الانتصارات بعد اجتياز التصفيات الماضية بنجاح وتصدر قمة المجموعة بعد أن كان في الترتيب الرابع.

ويركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، والسعي لتدارك أي سلبيات في الأداء، سواء في خطي الدفاع أو الوسط، ومن ثم التدريب على خطة اللعب التي سيطبقها اللاعبون خلال مباراة لبنان، حيث راجع المدرب مارفيك أداء المنافس جيداً، ووضع الخطة المناسبة للتعامل مع الفريق، حيث تعتبر المباراة محطة مهمة لـ«الأبيض» على طريق التأهل عن المجموعة إلى المونديال.

ووضح خلال التدريبات الماضية ارتفاع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم لمواصلة تحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة، وسادت روح التفاؤل في أرجاء معسكر الفريق ويسعى الجهاز الفني لفرض أسلوب «الأبيض» داخل الملعب والتحكم في سير المباراة مبكراً، مع الاعتماد على الاختراق من العمق والكرات العرضية من الأطراف، التي تعتبر مفتاح خطة المدرب لتحقيق الفوز، مع الاعتماد على القوة الهجومية التي يتميز بها المنتخب.

ثبات

ويعمل مارفيك على المشاركة بالتشكيلة الأساسية نفسها، سعياً لمواصلة توفير الانسجام المطلوب، ومنح المباراة الأهمية المطلوبة لمواصلة تحقيق الفوز الذي يحتاجه الفريق لأنه سيرفع معنويات اللاعبين كثيراً قبل الموقعة المهمة مع سوريا يوم 7 سبتمبر في الأردن.

ويعول مدرب المنتخب كثيراً على أداء لاعبي خط الوسط وتعزيز الطابع الهجومي من خلال الثلاثي ليما وكايو ومبخوت، وتعزيز الأداء من خلال الكرات المتقنة، سواء الطولية أو العرضية التي تساهم في اختراق شباك المنتخب اللبناني، والذي يشارك أمام «الأبيض» بدون أية حسابات، مما يجعله يلجأ للاندفاع الهجومي وهو ما يمنح لاعبينا مساحات للتحرك، ويجب استغلال الكرات الطويلة من خلف مدافعي لبنان خاصة مع سرعة علي مبخوت وليما وكايو، في الانطلاقات مع الحذر الدفاعي تحسباً لاختراقات المنافس من الكرات المرتدة، وستكون أدوار علي سالمين وعبد الله رمضان الدفاعية مهمة يالمباراة.

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