المحترفون ينضمون لتدريبات منتخب الأرز

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اكتملت صفوف المنتخب اللبناني «الأرز» لملاقاة «الأبيض» بانضمام 9 لاعبين محترفين في أندية آسيوية وأوروبية، وهم جوان العمري، جورج ملكي، روبير ملكي، باسل جرادي، حسن سعد، نادر مطر، ربيع عطايا، عمر شعبان، وهادي غندور.

ويغيب عن المنتخب عدة لاعبين مؤثرين، حيث أصيب الحارس مهدي خليل بقطع في الرباط الصليبي، والمدافع ماهر صبرا بكسر في يده، وكلا من حسن معتوق ومحمد ناصر ومحمد الدهيني بفيروس كورونا. ودشن المنتخب اللبناني استعداداته بمعسكر في أنطاليا التركية خلال الشهر الجاري، واستكمل معسكره في دبي وفاز على الفجيرة وديا بهدفين ويقود المنتخب التشيكي هاشيك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز