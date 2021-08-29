دبا الفجيرة يضم المدافع خالد البلوشي قادماً من خورفكان

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

كشف نادي دبا الفجيرة عن تعاقده مع المدافع خالد عبد الله البلوشي قادماً من نادي خورفكان، لينضم اللاعب الذي ارتدى من قبل شعار الفجيرة إلى تشكيلة النواخذة، بقيادة المدرب الصربي زوران، حيث يعتبر انضمام اللاعب مكسباً للفريق، وذلك على مستوى الخط الخلفي، بعد أن خاض تجربة ناجحة قبل موسمين مع ذئاب الفجيرة، قبيل أن ينضم الموسم الماضي لصفوف نسور خورفكان.

ورحبت إدارة نادي دبا باللاعب خالد البلوشي، متمنين له التوفيق مع بقية زملائه اللاعبين، خلال موسم دوري الدرجة الأولى الجديد، والذي يسعى من ورائه الجهاز الفني لفريق دبا في خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الأضواء والشهرة.

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