ضم لاعبين من كلباء لأبيض الشباب والأولمبي

المصدر: كلباء – محمد فضل

قام الإسباني دينيس سيلفا مدرب منتخبنا الأولمبي باستدعاء الحارس عيسى أحمد الهوتي لاعب كلباء والذي انضم للمعسكر الداخلي للمنتخب الأولمبي المقام حالياً في إمارة الفجيرة استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة.

كما استدعى الإسباني فرانك اورتيغا مدرب منتخب الشباب المهاجم المتميز سلطان عادل الأميري للمعسكر الداخلي المقرر إقامته في دبي.

وكان الجهاز الفني لـمنتخب المجر قد اختار محترف كلباء الدولي رولاند فارجا لتمثيل المنتخب الأول المشارك في تصفيات أوروبا المؤهلة لـكأس العالم 2022.

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