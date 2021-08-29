علي إبراهيم لـ «البيان»: التاريخ ينتظر لاعبي «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

طالب المخضرم علي إبراهيم مدرب المنتخب الأولمبي السابق لاعبي «الأبيض» بالتمسك بحلم التأهل إلى مونديال 2022، من أجل إسعاد الجماهير، وحفر أسمائهم في سجلات تاريخ الكرة الإماراتية بالتأهل للمرة الثانية لكأس العالم، خاصة وأنهم جيل من اللاعبين الموهوبين الذين حققوا العديد من الإنجازات القارية الخالدة في الفترة الماضية، ولم يتبق لهم سوى نيل فرصة المشاركة في مونديال الكبار، وهذا ليس ببعيد في ظل توافر كل مقومات النجاح أمامهم، وقال علي إبراهيم في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي» إنني على ثقة أن الجيل الحالي محظوظ لكونه يملك كل المقومات التي تساعده على تحقيق الحلم فقط ينقصه العزيمة القوية والإصرار على تحويله إلى واقع، مع بداية انطلاقة التصفيات الأخيرة المؤهلة لمونديال 2022، ولعل توافر الاستقرار الفني والإداري للمنتخب يساعد في ظهوره بمستوى متميز خلال التصفيات.

وأضاف: أعتبر مباراة لبنان الأولى يوم 2 سبتمبر المقبل، من أهم مباريات المنتخب في مجموعته لأنها مفتاح التأهل واجتياز التصفيات من خلال تحقيق الفوز الذي من شأنه أن يرفع معنويات اللاعبين ويحفزهم لمواصلة الانتصارات في باقي المباريات، خاصة أمام سوريا في الجولة الثانية، وسيكون حصد المنتخب 6 نقاط في أول جولتين، مؤشراً إيجابياً يدعو للتفاؤل في باقي الجولات.

حذر

وحذر علي إبراهيم من قوة المنتخب اللبناني قائلاً: احذروا من منتخب لبنان فمباراته معنا ليست سهلة، فهو يضم لاعبين جيدين، وعدداً ليس بقليل من اللاعبين المحترفين في عدة دوريات كبيرة، والفريق لن يكون لقمة سائغة والفوز عليه يحتاج إلى جهد وإصرار على تحقيق الفوز وحسن استغلال الفرص التي تسنح خلال المباراة.

وفيما يتعلق بالطقس قال: الطقس عامل مشترك على الفريقين ولا توجد مشكلة في هذا الأمر، وأعتقد أن قرعة التصفيات خدمتنا كثيراً لكونها تدرجت بالمباريات ومنحتنا فرصة للتعرف على باقي المنتخبات قبل مواجهتها، ووضع خططنا بناء على مستوياتها، ولعل أول جولتين في التصفيات ستعطيان مؤشراً لشكل المنافسة بالمجموعة، كما جعلت البداية والنهاية على ملعبنا وبين جمهورنا ولعل الحضور الجماهيري يعزز من أداء الأبيض ويحمس اللاعبين لعطاء أكبر.

استقرار

وعن عدم لعب المنتخب لأية مباريات تجريبية خلال الفترة الماضية يقول علي إبراهيم هذا أمر يعود إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، وأعتقد أن المدرب نجح كثيراً في توفير الاستقرار في تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية وأحسن استغلال قدرات وإمكانات اللاعبين وتطور أدائهم بشكل ملفت، وأعتقد ما حققه المنتخب من نتائج جيدة في التصفيات الماضية، والتحول من المركز الرابع إلى الأول وتصدر المجموعة خير مثال، ومشاركة اللاعبين في أول جولتين للدوري تعتبر إيجابية ونحن متفائلون.

وفيما يتعلق بعدم تسجيل علي مبخوت لأهداف في أول جولتين للدوري قال علي إبراهيم هذه نقطة لا تقلق لأن مبخوت لاعب قدير موهوب، وعدم تسجيله في الدوري لا يعني صيامه مع المنتخب، ويظل علي مبخوت هو الورقة الرابحة للمنتخب، وبما انه أنهى التصفيات الماضية وهو يعتلي صدارة الهدافين فهو قادر على التألق والتميز واعتلاء صدارة الهدافين أيضا في تلك التصفيات، والمنتخب ليس علي مبخوت وحسب وإنما يضم كوكبة من المتميزين.

ترشيحات

أكد علي إبراهيم أن كل فرق مجموعة «الأبيض» في تصفيات المونديال مرشحة للتأهل وتضم المجموعة منتخبات الإمارات وكوريا وإيران والعراق وسوريا ولبنان، وقال: العبرة بمن يحصد أكبر عدد من النقاط ويحسن التعامل مع مباريات التصفيات، وعلى منتخبنا ولاعبيه عدم التفريط في الفرصة الذهبية، وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط ومنح الشارع الرياضي أملاً بأننا نملك منتخباً قوياً قادراً على إسعادهم.

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