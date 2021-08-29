جمعة العبدولي: نتائج «الوديات» لن تخدع «النواخذة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة أن نتائج المباريات الودية التي خاضها فريقه لن تخدع «النواخذة»، مشيراً إلى أن المحك الحقيقي يظهر مع بدء المباريات الرسمية، وقال : المباريات الودية ليست مقياساً ولا يكون فيها ضغوط على اللاعبين.

وكان دبا حقق الفوز ودياً على العربي 2 - 1، وهى النتيجة نفسها التي فاز بها الفريق على حتا إلى جانب تغلبه على الجزيرة الحمراء برباعية.

وتوقع العبدولي منافسة شرسة في دوري «الهواة» بعد ارتفاع عدد أندية الدرجة الأولى إلى 16 نادياً في أعقاب انضمام أندية رأس الخيمة والرمس والجزيرة الحمراء.

وألمح العبدولي إلى أن مسابقة تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستكون مختلفة هذه المرة بتواجد 16 فريقاً سيتم توزيعها إلى 4 مجموعات، مشيراً إلى أن غالبية الفرق تبدو في قمة الجاهزية واستعدت بمعسكرات داخلية وخارجية، وأشار إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد الضنحاني وفرت كل الإمكانات للفريق الأول والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زوران ، فضلاً عن عودة البرازيلي ديغو دا سيلفا إلى الفريق من جديد بعد قيادته فريق الإمارات للصعود إلى دوري المحترفين، وتوج معه بلقب هداف دوري «الهواة» إلى جانب ضم البرازيلي فرانسسكو دي سوزا.

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