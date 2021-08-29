الفجيرة يخسر تجربة منتخب لبنان

المصدر: ( متابعة – محمد فضل)

خسر الفجيرة مباراته الودية أمام المنتخب اللبناني بنتيجة 2-0 التي أقيمت باستاد شباب الأهلي في العوير، في إطار معسكر «الذئاب» في دبي استعداداً لاستحقاقات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم،فيما يتأهب لبنان لمواجهة منتخبنا الوطني 2 سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم، وسجل ثنائية لبنان حسن شعيتو (موني) في الدقيقتين 18، 27 .

ويقود المنتخب اللبناني المدرب إيفان هاشيك والذي أكد أنه يطمح لتحقيق نتائج جيدة مع المنتخب اللبناني في مشوار التصفيات ، وأنه لمس تصميم اللاعبين على تحقيق طموحات الفريق .

من ناحية اخرى قام ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة بتقديم درع النادي إلى مدير منتخب لبنان فؤاد بلهوان، فيما قدم يوسف عبد الله إداري النادي شعار النادي لكل من هاشيك وحسن معتوق كابتن المنتخب واللذين قضيا فترات ناجحة مع االفجيرة في وقت سابق.

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