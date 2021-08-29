استدعاء صالح والنقبي للمنتخب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يُواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً لمواجهة شقيقه منتخب لبنان الخميس المقبل في استاد زعبيل ضمن الجولة الأولى من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، واستدعى الجهاز الفني للأبيض لاعب الوصل علي صالح بدلاً من لاعب الوحدة خليل الحمادي الذي يعاني وعكة صحية، كما تم استدعاء لاعب شباب الأهلي عبدالله النقبي.

وطمأن محمد عبيد حماد، مشرف منتخبنا الوطني، الجمهور على سير تحضيرات الأبيض للمباراة الأولى في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن إعداد المنتخب يسير وفقاً لخطة الإعداد.

وأوضح أن جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر جاهزون لخوض غمار التصفيات، مبيناً أن الجهاز الفني وضع برنامجاً خاصاً للمباراة المقبلة أمام لبنان، مؤكداً أن الانضباط التام يسود معسكر المنتخب، وأن الجميع يركزون بشدة على المباراة المقبلة للخروج بنتيجة تعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم وتجعلهم يواصلون الانتصارات في المواجهات المقبلة.

وأعرب حماد عن ثقته المطلقة في لاعبي المنتخب وقدرتهم على إنجاز المهمة، وإسعاد الجماهير الإماراتية، مشيداً بالروح العالية والحماس الكبير للاعبين. وقال: نضع كامل ثقتنا في نجوم «الأبيض» الذين أثبتوا للجميع تميزهم خلال المرحلة السابقة من التصفيات، ونجحوا في التأهل إلى المرحلة الأخيرة بجدارة واستحقاق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز