79 % يفضلون انتقال مبابي إلى ريال مدريد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يرى أغلبية المشاركين في استطلاع «البيان» أن انتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد أفضل في الوقت الحالي للنجم الفرنسي، خصوصاً في ظل التقارير التي أشارت إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي الباريسي والانضمام لصفوف «الميرينغي».

وأيد 79% من المشاركين في استطلاع البيان انتقال مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني، مقابل 20% يفضلون بقاءه في باريس سان جيرمان.

وطرح «البيان الرياضي» سؤالاً بشأن أيهما أفضل للنجم الفرنسي الشاب، الانتقال إلى ريال مدريد أم البقاء في باريس سان جيرمان، لتأتي النتائج بفارق كبير في ظل رغبة الأغلبية في رؤية مبابي في صفوف النادي المدريدي في صفقة ستعد واحدة من أكبر صفقات الميركاتو الصيفي هذا الموسم إن اكتملت تفاصيلها.

وفضل 75% من المشاركين في الاستطلاع على حساب «البيان الرياضي» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انتقال اللاعب إلى النادي الإسباني، مقابل 25% أيدوا بقاءه في العاصمة الفرنسية.

ولم تختلف النسبة كثيراً على موقع الصحيفة الإلكتروني بنسبة 83% يرغبون في انتقال اللاعب للريال، مقابل 17% يرغبون في بقائه.

تقارير

وكانت التقارير أكدت أن ريال مدريد تقدم بعرض بقيمة 170 مليون يورو للتعاقد مع مبابي، إلا أنها أشارت إلى أن النادي الفرنسي رفض العرض في انتظار عرض آخر من النادي الإسباني، إذ ما زالت الأمور لم تحسم بعد فيما يتعلق بالصفقة المنتظرة والتي ستكمل الميركاتو التاريخي في الكرة العالمية، في الوقت الذي لفتت وسائل إعلام عالمية أن كيليان مبابي يرغب في الانتقال لريال مدريد.

ورأى وليد الشامسي وكيل اللاعبين أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد أفضل للاعب أكثر من بقائه في باريس سان جيرمان على اعتبار أنه سيكون النجم الأول في صفوف «الميرينغي» بينما فرصته أقل في ظل وجود ميسي الذي سيخطف الأضواء وستتركز عليه الأنظار دائماً، إضافة إلى النجم البرازيلي نيمار.

وقال: إن مبابي سيسطع بصورة أكبر مع ريال مدريد في حالة انتقاله، خصوصاً وأنه لا يزال لاعباً شاباً وأمامه سنوات طويلة من التألق، بينما بقائه في باريس قد يؤثر عليه مع خطف ميسي للأضواء، مضيفاً: أعتقد أن الصفقة قد تنتهي بانتقال اللاعب الذي يعد واحداً من أفضل لاعبي العالم حالياً، وأرى أن الصفقة جيدة لباريس سان جيرمان للاستفادة من قيمة التعاقد ومن مصلحتهم لتعويض المبالغ الطائلة من صفقة ضم ميسي.

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