رحيمي.. الجناح المهاري يدعم هجوم الزعيم

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تترقب الجماهير العيناوية الظهور الأول للنسر المغربي سفيان رحيمي «25 عاماً» بالقميص البنفسجي في مباراة الفريق المقبلة أمام بني ياس على ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين والمقررة في 11 سبتمبر المقبل عقب العودة من فترة التوقف، فيما تشير أرقام اللاعب الشاب مع ناديه السابق إلى أن العين موعود بجناح مهاري متميز سيحقق إضافة نوعية للهجوم البنفسجي إلى جانب التوغولى لابا كودجو، وكايو كانيدو.

أرقام

خلال 4 مواسم دافع خلالها عن شعار ناديه السابق الرجاء البيضاوي المغربي، لعب رحيمي 135 مباراة بمعدل 10313 دقيقة لعب، وسجل 43 هدفاً، وصنع 40 وساهم بتسجيل 83 هدفاً، وتوج مع الفريق المغربي بأربعة ألقاب منها لقبان في البطولة الكونفدرالية، بالإضافة للسوبر الأفريقي، والدوري المغربي، كما نال لقب أفضل لاعب وأفضل هداف بالدوري المغربي لكرة القدم.

وفاز العين بصفقة رحيم بعد مفاوضات ماراثونية تكللت بالنجاح ليحل الجناح المغربي الشاب بقلعة الزعيم العيناوي مدافعاً عن الشعار البنفسجي كثالث لاعب مغربي يرتدي قميص العين بعد مصطفى حجي، وسفيان علودي.

رغبة مشتركة

وحسمت الرغبة المشتركة بين العين واللاعب المتميز الأمور لمصلحة زعيم الكرة الإماراتية بعد أن ارتبط اسم اللاعب بأندية عربية كبيرة مثل الأهلي، والزمالك، المصريين، وهو الأمر الذي يحسب للإدارة العيناوية التي قادت المفاوضات بنجاح حتى نهايتها السعيدة، فيما كان للاعب نفسه دور بارز في الانتقال للدوري الإماراتي بعد أن تنازل عن مستحقاته المالية بناديه السابق الرجاء المغربي ليلتحق بصفوف أحد أكبر الأندية الآسيوية حسب ما صرح به أخيراً.

42

شارك رحيمي في 42 مباراة مع الرجاء البيضاوي بالموسم الأخير قبل الانتقال للعين، بمعدل 3334 دقيقة لعب، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 12، وسجل من جميع المراكز التي لعب فيها كجناح أيسر وأيمن ومهاجم صريح، وهو ما يؤكد الحس التهديفي اللافت للاعب، وهو الأمر الذي سيدعم كثيراً من قوة العين الهجومية.

2018

في عام 2018 أصبح رحيمي لاعبا دوليا بعد أن استدعي رسمياً للالتحاق بالمنتخب المغربي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين تحت قيادة المدرب جمال السلامي، وتوج مع أسود الأطلسي بلقب البطولة وقتها وبعد عامين في 2020 استدعي مرة أخرى إلى القائمة المشاركة في أمم إفريقيا للمحليين ليساهم مع زملائه بالفريق في التتويج بلقب أمم إفريقيا للمحليين، وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف أمم إفريقيا للمحليين.

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