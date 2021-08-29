فترة التوقف فرصة ذهبية لاستكمال صفوف فرق الدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تسعى 4 فرق من أندية المحترفين لاستكمال ملف اللاعبين الأجانب في قوائمها من أجل تعزيز الصفوف للمرحلة المقبلة، في فترة توقف دوري «أدنوك للمحترفين»، وذلك بعد أن بدأت الموسم من دون قائمة كاملة من الرباعي الأجنبي، وهذه الأندية هي شباب الأهلي والظفرة وبني ياس والإمارات، وتعد فترة التوقف المستمرة حتى 10 سبتمبر المقبل استعداداً لمباراتي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام لبنان وسوريا في المرحلة النهائية من تصفيات المونديال، فرصة ذهبية للأندية بشكل عام لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد وبخاصة الأندية التي لم تستطع إكمال ملف الأجانب قبل بداية مباريات الدوري، إضافة إلى محاولة إبرام تعاقدات جديدة، إذ ينتهي باب الانتقالات في الميركاتو الصيفي الحالي باتحاد الكرة يوم 4 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الميركاتو صفقات جديدة، ولا سيما أن أنديتنا اعتادت إبرام تعاقدات في اللحظات الأخيرة، وربما يشهد سوق الانتقالات تعديلاً في الأوضاع أو تغييرات على مستوى الأجانب وهو ما اعتدنا مشاهدته في دوري المحترفين في السنوات الأخيرة.

وتستعد أندية شباب الأهلي والظفرة وبني ياس والإمارات لإكمال الرباعي الأجنبي في الأيام المقبلة، بعد أن خاضت مباراتي الجولتين الأولى والثانية من دون أربعة أجانب، فيما أكملت 10 أندية من أندية المحترفين قوائمها من اللاعبين قبل بداية الموسم.

شباب الأهلي

وكان شباب الأهلي يضم في قوائمه البرازيلي كارلوس إدواردو المستمر مع الفريق من الموسم الماضي، وتعاقد النادي في صفقتين، بضم الإيرانيين أحمد نور الله ومهدي قائدي، ولكنهما لم يشاركا مع الفريق حتى الآن، إذ جاء التعاقد مع الأول قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة، فيما أعلن عن ضم قائدي قبل مباراة الجولة الثانية.

ويستعد بني ياس للإعلان عن صفقة الأجنبي الرابع في مركز رأس الحربة لتعويض رحيل البرازيلي جواو بيدرو المنتقل إلى الوحدة، إذ بدأ النادي الموسم بالثلاثي المستمر من الموسم الماضي، الأرجنتينيين نيكولاس خيمينيز والفاريز سواريز، والصربي ساشا إيفكوفيتش.

الإمارات والظفرة

ويبحث نادي الإمارات العائد إلى دوري المحترفين عن الأجنبي الرابع لإكمال ملف الأجانب، بعد أن ضم النادي 3 صفقات في الميركاتو وهم الإيفواري جوزيف كنادو والمغربيان آدم النفاتي ووليد الصبار.

أما الظفرة الذي يعد أكثر الأندية معاناة قبل بداية الموسم فلم يتعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد في الفترة الماضية، وبدأ الموسم بأجنبي وحيد وهو السنغالي ماكيتي ديوب، ويأمل النادي إنهاء هذا الملف سريعاً قبل بدء مباريات الجولة الثالثة، وهو ما أكده المدرب السوري محمد قويض أن الظفرة يكثف المحاولات لإنهاء تعاقداته ورجحت مصادر عودة اسم المغربي عصام العدوة من جديد إلى طاولة المفاوضات واحتمالات التعاقد معه مجدداً.

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