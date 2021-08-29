اتحاد كلباء بطل «نخبة الصالات» تحت 22 سنة

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

توج فريق نادي اتحاد كلباء، أول من أمس، بطلاً لكأس النخبة تحت 22 سنة، بعد أن حوّل تأخره أمام النصر بهدف في الشوط الأول إلى فوز3 - 1 في الشوط الثاني.

وجرت مراسم التتويج على في صالة نادي المدام، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، والدكتور خالد مطر الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وشهاب العوضي أمين عام اللجنة، وخميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية، ومنصور بوسمرة مشرف اللعبة في نادي النصر، وممثلي نادي المدام.

وأثنى عبدالملك جاني على الاستضافة الرائعة من نادي المدام الثقافي الرياضي، موجهاً التهنئة إلى نادي اتحاد كلباء مثنياً على النصر قائلاً: إنه يستحق التهنئة على الأداء الرائع والمميز.

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