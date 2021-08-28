عبد الله الشرهان ومحمد فارس يطلعان على أنشطة نادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

زار عبدالله علي الشرهان، عضو المجلس الوطني السابق، ومحمد عبدالله أحمد فارس، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للإدارة التربوية سابقاً، نادي الإمارات، وهما من كبار القيادات بالدولة، ورمزان من أقطاب النادي الداعمين للرياضة والرياضيين والمجتمع.

وكان في مقدمة المستقبلين يوسف عبدالله البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وبحضور وليد محمد عبدالكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خلف سالم بن عنبر، سعيد علي مصبح، عارفة صالح الفلاحي، جمال أحمد القرصي، باسم عبدالله الشامسي، منصور حسين إبراهيم، شيخة حسين علي آل علي.

وتناول اللقاء الوقوف على أنشطة النادي والاطلاع على أهدافه ورؤيته المستقبلية واستعراض مسيرته منذ تأسيسه وحتى وقتنا الحاضر، كما دار حوار حول أهمية تعويد الشباب الرياضي على السلوكيات التي تبرز اسم النادي وترتقي به أمام الأندية الأخرى، وضرورة الدفع بعجلة الثقافة نحو الأمام والارتقاء بالمنظومة الإدارية لتحقيق الطموحات والأهداف المرسومة.

وقد رحبت إدارة النادي عبر يوسف البطران بضيفيها وقطبيها الكبيرين وقدموا لهما الشكر والتقدير والامتنان على الزيارة ومبادراتهما ودعمهما للنادي والرياضيين، مما كان له الأثر في الارتقاء بالخدمات المجتمعية والعمل على إبراز النادي في مختلف النشاطات التي تعود بالفائدة على الشباب والرياضة ومنتسبي النادي.

ومن جانبهما عبّر الضيفان عن بالغ شكرهما وتقديرهما على حسن حفاوة الاستقبال التي قوبلا بها من إدارة النادي، وعلى سعة صدر الجميع للحوار واللقاء الإيجابي والمثمر لأبناء النادي، وتمنيا لمجلس الإدارة الجديد تحقيق الطموحات والإنجازات والارتقاء باسم النادي العريق في مختلف المحافل، كما أكدا ضرورة العمل الجماعي وصياغة الاستراتيجية الدائمة للنادي والتشجيع على خلق الفرص التي تساعد على تحقيق الأهداف والطموحات والإنجازات.

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