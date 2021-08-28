ميزان الانتصارات يُنصف الشارقة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

رفع الشارقة عدد انتصاراته على الظفرة إلى 8 انتصارات في تاريخ مواجهات الفريقين في المحترفين، مقابل 6 انتصارات للظفرة، وحضر التعادل في 7 مباريات، لتميل الكفة وترجح ناحية «الملك» أخيراً، بعد فوزه على «الفارس» بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دوري «أدنوك للمحترفين».

وفوز الشارقة هو السادس على التوالي للفريق على الظفرة في دوري المحترفين، والسابع من دون خسارة، إذ كان آخر فوز للظفرة على حساب الشارقة في الدوري بهدفين نظيفين عام 2017 في مباراة الدور الأول لموسم 2017-2018، وذلك بعد إلغاء نتائج الموسم قبل الماضي بسبب جائحة كورونا، حين فاز الظفرة 3-1 في الدور الأول ولكنها لم تسجل بعد إلغاء الموسم.

وقفز الشارقة إلى وصافة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط.

وقال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة إن الفريق لم يكن سيئاً أمام الظفرة واستحوذ على الكرة وخاصة في الشوط الأول رغم التنظيم الدفاعي الذي لعب به الظفرة، مضيفاً إن الأداء تراجع في الشوط الثاني بعد تغييرات الظفرة الهجومية، إضافة إلى الطقس الحار الذي أثر كثيراً في اللاعبين.

وأوضح أنه سيعمل في فترة التوقف على تحسين أداء الفريق وتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين.

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