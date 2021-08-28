خالد إسماعيل: الانتقادات الجارحة ضد «العميد» مرفوضة

المصدر: (دبي- علي الظاهري)

أكد المونديالي خالد إسماعيل نجم منتخبنا والنصر سابقاً، أن الانتقادات يجب أن تكون بصورة منطقية وبناءة غير جارحة، بعد تعرض «العميد» للخسارة أمام عجمان في الجولة الافتتاحية لدوري «أدنوك للمحترفين»، فالتوقيت مبكر للحكم على الفريق في مستهل الموسم..

وأشار خالد إسماعيل إلى أن فوز النصر على العروبة بخماسية في الجولة الثانية لا يعد مقياساً وهو بمقام محطة لتأهيل الفريق بعد مروره بضغوط.

وأضاف: على هامش حضوره المباراة الأخيرة التي فاز فيها النصر على ضيفه العروبة، إن الأخطاء موجودة في الجانب الفني إضافة إلى الجانب الإداري منذ سنوات وليس من الآن، والأهم هو الاستفادة من الدروس ومعالجة الأخطاء، مشيراً إلى أن بعض الانتقادات تأتي من «الخارج» بدعوى محبة الفريق ولكن الهدف منها الاصطياد في الماء العكر بأسلوب غير حضاري.

علامات استفهام

وعن الدور المنتظر من المهاجم تيغالي في مشواره مع النصر الموسم الثاني على التوالي، أوضح أن اللاعب كانت تدور حوله علامات استفهام في الموسم الماضي، وقال: أتمنى هذا العام عودة تيغالي كما عرفناه سابقاً، لا يمكننا أن نحكم على اللاعب بسبب عدم معرفة الظروف المحيطة، إلا أنه في المقابل يحتاج الفريق إلى عمل موحد بين كل الأطراف من أجل مواصلة بناء مستقبل أفضل لـ«العميد».

تحديات

وذكر أن كل فريق يواجه مشكلات وتحديات وليس النصر بمفرده، وما زال الوقت مبكراً للحكم على الفريق وثمة ملاحظات ونقاط عليه تحتاج إلى معالجة وتعديل، موجهاً رسالة إلى جماهير «العميد» بضرورة عدم الانجراف إلى الأجواء غير الصحية خارج أسوار النادي ومؤازرة الفريق مهما كانت الظروف والوقوف إلى جانبه في السراء والضراء.

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