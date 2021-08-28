العراقي مصطفى محمود ينضم إلى «الذئاب»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

تعاقد نادي الفجيرة مع العراقي مصطفى محمود قادماً من نادي الصناعات الكهربائية العراقي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، وسبق للاعب أن مثل أندية الزوراء والحدود والصناعات الكهربائية.

وخضع اللاعب للفحوص الطبية اللازمة قبيل انضمامه لتشكيلة الفريق.

وأكد اللاعب أنه متحمس لخوض أول تجربة احترافية خارج بلاد الرافدين معرباً عن أمله أن يكون عند حسن ظن إدارة الفجيرة التي وضعت الثقة فيه وقال: أتطلع لتحقيق طموحات جماهير «الذئاب» والجهاز الفني. وتمنى محمد التيمومي مدرب الفريق للاعب التوفيق مع الفريق في الموسم الحالي الذي ينطلق بمباريات التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويعد مصطفى محمود، اللاعب العراقي الثاني الذي يرتدي شعار الفجيرة في الموسمين الأخيرين بعد مواطنه محمد مصطفى الذي أعاره الفجيرة لنادي النصر مع نهاية الموسم الماضي.

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