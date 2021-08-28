تيغالي يُشعل سباق الهدافين

المصدر: دبي - علي الظاهري

عاد مهاجم النصر سبيستيان تيغالي من جديد لإشعال السباق على لقب الهداف التاريخي لدورينا والذي يتربع على عرشه الغزال الأسمر فهد خميس نجم منتخبنا والوصل سابقاً برصيد 175 هدفاً، حيث رفع تيغالي رصيده إلى 165 هدفاً بعد ثنائيته في مرمى العروبة أول من أمس خلال المباراة التي انتهت لصالح «العميد» بخماسية مقابل لا شيء في ختام الجولة الثانية لدوري «أدنوك للمحترفين».

ويحتل تيغالي المركز الثالث حالياً في قائمة الهدافين خلف لاعب منتخبنا والجزيرة علي مبخوت الذي يحتل الوصافة برصيد 171 هدفاً من الموسم الماضي، ولا يفصل مبخوت عن معادلة النجم فهد خميس سوى 4 أهداف، بينما يحتاج تيغالي إلى 10 أهداف للوصول إلى القمة.

فرص ضائعة

ونجح تيغالي في هز الشباك خلال أول مشاركة له هذا الموسم بعد غيابه عن الجولة الافتتاحية رغم وجود بعض الفرص التي كان بمقدوره من خلالها رفع غلته من الأهداف، وتنتظر جماهير «العميد» المزيد من النجم الدولي، خصوصاً في الجولة المقبلة التي ستجمع علي مبخوت وتيغالي في مواجهة ساخنة بين النصر والجزيرة على ملعب الأخير.

وأشاد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق النصر، بمجهود تيغالي في المباراة، ومساهمته في الخروج بهذه النتيجة أمام الضيوف، حيث يملك الفريق لاعبين من أصحاب الصبغة الهجومية على الأطراف وتحتاج المجموعة إلى لاعب بمواصفات تيغالي في الشق الهجومي لترجمة الفرص والكرات العرضية لأهداف.

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