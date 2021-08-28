27 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لمواجهتي لبنان وسوريا

المصدر: دبي - وام

بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس تجمعه الداخلي في دبي استعداداً لمواجهتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى.

حيث يستضيف منتخب لبنان يوم 2 سبتمبر المقبل في استاد زعبيل بالجولة الأولى، ويواجه منتخب سوريا في عمان يوم 7 منه، وتضم القائمة النهائية للمباراتين 27 لاعباً هم علي خصيف، وفهد الظنحاني، وعادل الحوسني، ومحمد الشامسي، وبندر الأحبابي، وشاهين عبدالرحمن.

ووليد عباس، ومحمود خميس، ومحمد برغش، وخليفة الحمادي، وحسن المحرمي، والحسن صالح، ومحمد العطاس، وماجد حسن، وعلي سالمين، وعبدالله رمضان، وأحمد برمان، وعبدالله حمد، وفابيو دي ليما، وخلفان مبارك، وخليل الحمادي، ومحمد جمعة، وطحنون الزعابي، وكايو كانيدو، وزايد العامري، وعلي مبخوت وتيغالي.

ويؤدي منتخبنا الوطني تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد، حسب البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.

وأنهى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبون كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة في البروتوكول الطبي قبل دخول المعسكر.

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