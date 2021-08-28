ملاعب دبي احترافية وتميز في استقبال الجماهير

المصدر: دبي - علي الظاهري

أثبتت فرق العمل في ملاعب دبي كفاءاتها وتميزها في التعامل باحترافية مع عودة الجماهير إلى المدرجات من خلال عملية تطبيق الإجراءات الصحية والتدابير الاحترازية الدقيقة وفق البروتوكول المعتمد، وأقيمت 3 مباريات بالجولة الثانية لدوري «أدنوك للمحترفين» في دبي باستضافة شباب الأهلي فريق عجمان على استاد راشد، واستقبال الوصل ضيفه خورفكان على استاد زعبيل وختاماً مع مباراة النصر وضيفه العروبة باستاد آل مكتوم.

وجرى توافد الجماهير بكل مرونة ويسر إلى مدرجات الملاعب الثلاثة في ظل الوعي الكبير من قبل المشجعين والتزامهم الإجراءات والشروط التي حددها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومنها إبراز نتيجة الفحص السلبية «PCR» والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي للفئة العمرية المشمولة بالحضور وهي 16 عاماً فما فوق.

جهوزية مبكرة

وترجمت ملاعب دبي جهوزيتها المبكرة لاستقبال الجماهير بعد انتشار فرق العمل في مختلف أرجاء الأندية لتوجيه الجماهير والتأكد من التزامهم كل الشروط والضوابط المحددة مسبقاً.

وازدانت المدرجات بالعديد من المبادرات التي تسابقت عليها الأندية لتهيئة الأجواء وتوفير سبل الراحة لعشاق الأندية، ومنها على سبيل المثال مبادرة نادي الوصل في توفير مراوح الرذاذ وتوزيع زجاجات المياه وغيرهما من المبادرات الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد المدرجات حضوراً جماهيرياً أكبر في الجولات المقبلة مع اعتدال الطقس.

«التزامكم سعادة»

وقامت القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي بزيارات تفقدية للأندية الرياضية بدبي، من أجل الاطلاع على الاستعدادات لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي الخاصة بالإجراءات الاحترازية لممارسة الأنشطة الرياضية، إلى جانب إطلاقهما بالتعاون مع رابطة المحترفين، ومؤسسة دبي للإعلام، حملة «التزامكم سعادة» للعام الخامس على التوالي، تزامناً مع عودة الجماهير للمدرجات في دبي، بهدف التوعية بأهمية التشجيع الإيجابي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة في عملية دخول الملاعب والجلوس في المدرجات والتشجيع والتي وضعتها الجهات المختصة في الملاعب الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز