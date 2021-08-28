خالد عبيد: لا تحكموا على الدوري في الطقس الحالي

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد خالد عبيد مدير فريق النصر لكرة القدم الأسبق أنه من الصعب الحكم على مستوى دوري «أدنوك للمحترفين» وتقييم أداء اللاعبين في الطقس الحار الرطب.

وقال: كنت أتمنى أن تكون بداية الموسم بجولات من مسابقة كأس المحترفين التنشيطية، من أجل منح اللاعبين فرصة لرفع معدل اللياقة البدنية وزيادة الانسجام بين اللاعبين خاصة الجدد منهم والأجانب، ولعل توقف الدوري يمنح الفريق مزيداً من الوقت لإعادة تقييم المرحلة الماضية والسعي لتدارك سلبيتها من أجل الظهور الأفضل في الفترة المقبلة.

وأضاف: عودة العين للمنافسة على لقب الدوري من خلال تصدره للقمة برصيد 6 نقاط بعد أن دعم صفوفه بلاعبين مميزين والاستعانة بمدرب قدير، من شأنه أن يثري المسابقة ويزيد من التنافس بين فرق المقدمة خاصة شباب الأهلي والشارقة المتساويان معه في رصيد النقاط، ولعل الاستقرار الفني الذي يشهده الفريقان يسهم في منافستهما القوية، خاصة في ظل تواجد مدربين وطنيين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة.

وأشار خالد عبيد إلى أن فلسفة معظم المدربين حالياً تعتمد على كيفية حصد النقاط بغض النظر عن الأداء، الأمر الذي جعل الجمهور لا يشعر بمتعة اللعب وقوة المنافسة حتى الآن.

وعن تقييمه لأداء الفرق بعد جولتي البداية قال: العين يحقق نتائج جيدة بعد نجاح إدارة النادي في إعادة ترتيب أوراق الفريق بشكل جيد، واستقطاب عدد من اللاعبين المميزين بجانب وجود مدرب يملك خبرة جيدة، ومنح تحقيق الفريق للفوز في أول جولتين اللاعبين ثقة إضافية وحافزاً لمزيد من العطاء.

ويتساوى شباب الأهلي والشارقة في الظروف نفسها فهناك استقرار في الجهازين الفني والإداري وكلاهما انتدب لاعبين جدداً لذلك يحققان نتائج إيجابية وسيكونان رقماً صعباً خلال مسيرة الدوري، أما الجزيرة بطل الدوري فلم يفصح عن مستواه الحقيقي للآن ولكنه قوة لا يستهان بها.

فرق الوسط

وعن فرق الوسط قال: بني ياس فريق جيد ينقصه الهداف بعد رحيل بيدرو للوحدة، ولم نقتنع بمستوى لاعبي الوصل الأجانب، وفي حال قدموا مستوى أفضل سيكون للوصل كلمة مسموعة، والنصر حتى الآن لم يقدم المستوى المطلوب ومن الصعب الحكم عليه من فوز متواضع على العروبة ، ولعل فترة توقف الدوري تفيد الفريق.

وتابع: الوحدة لديه مشاكل فنية في وسط الملعب لو تغلب عليها سيكون منافساً قوياً على القمة لأنه يملك خط هجوم مميزاً، أما خورفكان فهو فريق جيد دعم صفوفه بلاعبين جيدين وهذا الفريق سوف يسبب صداعاً لفرق المقدمة، والأمر نفسه ينطبق على فريق كلباء، وبالنسبة لعجمان فقد ظهر بمستوى طيب للغاية أمام النصر، وقدم شوطاً جيداً أمام شباب الأهلي، ولكنه من الفرق التي تخشى مواجهة الكبار ولابد أن يتخلص من هذا الشعور.

ثلاثي المؤخرة

وفيما يتعلق بثلاثي المؤخرة الإمارات والظفرة والعروبة قال خالد عبيد: فريق الإمارات بدأ متأخراً لظروف تشكيل مجلس الإدارة. ومن خلال مباراتيه، يتأكد أن لديه الكثير ليقدمه خلال الدوري ومع الوقت سيتطور مستواه ولكنه بحاجة للاعب هداف، والظفرة يعاني من مشاكل مادية تركت أثرها على الفريق في الملعب وانتداباته، ويكفي القول انه يلعب بأجنبي واحد مما يؤثر على مستوى الفريق، أما العروبة فلايزال يعيش في جلباب دوري الهواة ولم يقدم أي مستوى يقنعنا بتواجده مع «المحترفين».

وعن تقييمه لأداء اللاعبين الأجانب قال: من الصعب الحكم عليهم في تلك الظروف، خاصة وأن عدداً ليس بقليل يلعب في تلك الأجواء للمرة الأولى، لذلك لم يظهر معظمهم بمستواه المعهود باستثناء بيدو وخريبين.

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