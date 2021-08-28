احتفالية بيدرو لا تغضب بني ياس

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

استحوذ احتفال البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة بهدفه الذي سجله في مرمى فريقه السابق بني ياس في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 على الاهتمام، في ختام الجولة الثانية من دوري «أدنوك للمحترفين». وتركزت الأحاديث عقب المباراة على فرحة اللاعب بعد الهدف، على عكس التوقعات التي ذهبت إلى أن بيدرو لن يحتفل في حال زيارة شباك «السماوي».

ووضح أن احتفالية بيدرو لم تغضب بني ياس سواء بالنسبة للجهازين الفني والإداري أو زملائه السابقين، وهو ما عبر عنه منصور علي إداري فريق بني ياس في تصريحاته عقب المباراة حين أكد أنه لا يلوم بيدرو على احتفاليته بالهدف كونه حقاً وتصرفاً ينبع من اللاعب نفسه، مشيراً إلى ثقته بأن بيدرو لم يقصد شيئاً من الاحتفال بالهدف، خاصة وأن اللاعب حرص على تحية أعضاء فريقه السابق قبل المباراة.

وقال منصور علي: لا أظن أن بيدرو قصد أي شيء باحتفاليته لأنه حرص قبل المباراة على زيارة غرفة ملابس لاعبي بني ياس ومصافحة زملائه اللاعبين والجهاز الفني، ولكننا تعودنا في كرة القدم عدم الاحتفال المبالغ أمام فريقك السابق، وربما شعر بيدرو بذلك عقب انتهاء المباراة.

أمر طبيعي

ولم يبد إيسايلا مدرب بني ياس أي غضب تجاه لاعبه السابق، وقال: ينبغي لبيدرو أن يكون سعيداً، وأي لاعب يريد الاحتفال بالأهداف التي يسجلها، هذا أمر طبيعي ولا يعبر عن شيء تجاه ناديه السابق، لا أود الخوض في مثل هذه الأمور كثيراً، خصوصاً وأن بيدرو قدم الكثير لبني ياس في الموسم الماضي، والعلاقة بين اللاعب والجميع في السماوي طيبة حتى بعد رحيله عن الفريق.

وأكد إيسايلا على أن الفريق كان سيظهر بشكل أفضل لو استمر المهاجم البرازيلي بين صفوفه، مضيفاً: لو كان بيدرو معنا أعتقد أن نتيجة مباراتنا أمام الوحدة ستختلف، خاصة وأننا كنا نستحق الفوز، واستقبلنا هدفاً من الفرصة الأولى الحقيقية للوحدة، وبني ياس ظهر بنفس روح الموسم الماضي، وهو ما وضح من عدم استسلامنا بعد هدف الوحدة.

وتابع: أشكر اللاعبين على المجهود الخرافي الذي بذلوه في هذا الطقس الصعب، وكذلك لاعبي فريق الوحدة، فليس من السهل اللعب في مثل هذه الأجواء.

احترام

أما جواو بيدرو فقد رد على الحديث عن احتفاليته بهدفه في مرمى بني ياس خلال تصريحاته عقب المباراة، مؤكداً أنه يحترم جمهور بني ياس والوحدة، وأن الاحتفال طبيعي في كرة القدم ولم يكن مبالغاً فيه من وجهة نظره.

وقال: دافعت عن ألوان بني ياس في الموسم الماضي، وأحب النادي كثيراً لأنهم عاملوني بشكل جيد طوال موسم كامل، وقضيت بين جدرانه أياماً رائعة، أعتقد أن الاحتفال بالأهداف في كرة القدم أمر طبيعي.

وعبر عن حزنه بسبب خسارة فريقه نقطتين رغم تسجيله هدفاً، مشيراً إلى أن حرارة الطقس ليست عذراً، ويحتاج إلى وقت أكبر للعمل مع الفريق الذي يملك عناصر جيدة للغاية.

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