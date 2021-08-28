قضاة الملاعب .. قرارات منطقة الجزاء تحتاج للتركيز

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

ظهر التحكيم بمستوى جيد في الجولة الثانية لدوري «أدنوك للمحترفين»، إذ لم تكن هناك حالات مؤثرة في نتيجة المباريات، وإن كانت هناك بعض الأخطاء ولكنها غير مؤثرة في سير المباريات، ولا تزال الألعاب التي تحدث داخل منطقة الجزاء في حاجة لمزيد من التركيز والانتباه وزيادة التنسيق بين حكم الساحة وزميله في تقنية الفيديو.

وظهر في الجولة الثانية تعدد احتساب ركلات جزاء وتعود تقنية الفيديو لإلغائها، كما حدث في مباراة كلباء مع الجزيرة، والشارقة مع بني ياس، إضافة إلى احتساب أهداف، ثم إلغاؤها كما حدث في مباراة العروبة مع النصر، وفي ظل الحضور الجماهيري أصبح الحكام مطالبين بمزيد من التركيز حتى لا تتم إثارة الجماهير بمثل تلك القرارات.

حالات تحكيمية

* طالب لاعبو شباب الأهلي بركلة جزاء ولكن اللعبة لا ترتقي للركلة.

* الحكم حمد علي يلغي هدفاً لمصلحة العروبة سجله كينغسلاي بسبب وجود لمسة يد.

* ألغى حكم المباراة عمر آل علي ركلة جزاء لمصلحة كلباء إثر ارتطام الكرة بيد المهاجم المجري فارجا قبل أن تعود الكرة لملابا الذي توغل ليعرقله المدافع محمد ربيع ويقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء ولكن تقنية الفيديو ألغت الركلة.

* سجل عجمان هدفاً عن طريق لاعبه كارلوس مينا، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف لوجود مخالفة على لاعب عجمان.

* ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة لنادي الشارقة في مباراته أمام الظفرة.

* تدخل إيجابي من تقنية الفيديو بإلغاء ركلة جزاء غير صحيحة احتسبها الحكم لمصلحة بني ياس.

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