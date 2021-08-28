العين يبحث عن وديات في فترة التوقف

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

يعود العين غداً إلى تحضيراته الميدانية بعد راحة ثلاثة أيام منحها الجهاز الفني بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف، للاعبين غير الدوليين عقب نهاية مباراتهم أمام الإمارات بالجولة الثانية من دوري «أدنوك للمحترفين».

والتي حسمها الفريق لمصلحته بهدفين نظيفين ليتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني، ويبحث «الزعيم» عن تجارب ودية في فترة التوقف الحالية ينتظر أن يعلن عنها في غضون الساعات المقبلة، حسب ما ألمح به أحمد الشامسي، مدير الفريق، الذي أكد في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي، أن فترات التوقف تشمل مساحة للراحة وخوض تجارب ودية، موضحاً أن العين سيمضي قدماً في تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني اتساقاً مع رزنامة الموسم.

وحقق العين انطلاقة مثالية في الدوري بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على خورفكان، (3-1)، والإمارات (2-0) ما يؤكد عزمه على العودة بقوة للمنافسة على اعتلاء منصات التتويج هذا الموسم بعد فترة غياب استمرت ثلاثة مواسم لم يحقق فيها الفريق أي بطولة، فيما بدا أن المدرب الأوكراني ريبروف، وضع يده على مكامن القصور التي عانها الفريق بالمواسم السابقة، وساعده على ذلك استقدام عدد من اللاعبين الجدد على مستوى الأجانب والمواطنين، لدعم صفوف الفريق.

أهداف

وأكد أحمد الشامسي، أن العين يتطلع لتحقيق أهدافه المأمولة هذا الموسم والمتمثلة باستعادة وضعه الطبيعي، مبيناً أن الفريق وبعد حصده العلامة الكاملة في أول جولتين بالدوري، حقق مكاسب عدة وأبرزها حالة الانسجام والتفاهم اللافت بين جميع اللاعبين، فضلاً عن التأقلم مع أسلوب المدرب، وقال: هناك عمل كبير ينتظر العين في الفترة المقبلة.

غياب

ويغيب عن العين أثناء فترة البرنامج المقرر تنفيذه في فترة التوقف 8 لاعبين انضموا أخيراً إلى المنتخبات منهم 4 للمنتخب الوطني الأول وهم بندر الأحبابي، وأحمد برمان وسعيد أحمد، وكايو كانيدو، استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وخالد البلوشي، ومحمد عباس، اللذين سينضمان اليوم السبت لمعسكر المنتخب الأولمبي في الفجيرة استعداداً لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة بأوزبكستان 2022، فضلاً عن التونسي ياسين مرياح، والتوغولى لابا كودجو اللذين التحقا بمنتخبي بلادهما.

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