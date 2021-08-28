انتعاشة للنصر.. وخيبة أمل تطارد العروبة

المصدر: دبي-علي الظاهري

أهدى الأرجنتيني رامون دياز الفوز على العروبة إلى جماهير «العميد» الذين توجه لهم بالشكر على الدعم في المدرجات، كما أعرب عن سعادته بانتعاشة الفريق واستعادته مستواه وتقديم الصورة الحقيقية للنصر .

حيث أظهر اللاعبون ردة فعل إيجابية من خلال التقدم في النتيجة في بداية المباراة والتحكم بمجريات اللعب بصورة مطلقة، مشيداً بمستوى أداء اللاعبين والنتيجة التي حققوها رغم أجواء الطقس والاستفادة من دروس الخسارة الأولى أمام عجمان في الجولة الافتتاحية.

وذكر دياز أن «العميد» خرج بمكاسب عدة، أبرزها طي صفحة الخسارة الأولى أمام عجمان بصورة سريعة، وقال: سيحرص الجميع في فترة التوقف على مواصلة العمل والوقوف على أبرز السلبيات والأخطاء إلى جانب خوض تجربة ودية على أقل تقدير كي لا يفقد الفريق ما اكتسبه في مرحلة الإعداد.

مشيراً إلى أنه يحرص على اتباع أسلوب لعب مختلف حتى انخفاض درجات الحرارة مع الوقت، وسيتم تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة.

وفي المقابل مازالت «خيبة الأمل» تطارد العروبة ومدربه التونسي فتحي العبيدي، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه للمرة الثانية على التوالي، وأشار إلى إنه كان يدرك صعوبة المباراة إلا أنه لم يتوقع أن تكون بهذه الصورة، مشيراً إلى أن أداء العروبة تحسن في الشوط الثاني من المباراة وأتيحت أمامه بعض الفرص لم يحسن استغلالها بصورة مثالية.

وأضاف العبيدي إن العروبة يحتاج إلى بعض الوقت كي يظهر بالصورة المطلوبة وسيستثمرون فترة التوقف من أجل مضاعفة العمل والتأقلم على أجواء الطقس، مشيراً إلى أنه واثق بأن مستقبل الفريق سيكون أفضل.

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