الوحدة يمدد عقد منصور الحربي حتى 2025

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تمديد عقد لاعب خط وسط الفريق الأول، منصور الحربي لمدة 3 مواسم إضافية وحتى عام 2025.

وكان عقد اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ليستمر في صفوف العنابي الذي نشأ بين صفوفه.

ووجه اللاعب الشكر لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة لدعم سموه المستمر، معرباً عن فخره بتمثيل الكيان العريق وتجديد تعاقده.

وأشاد بثقة قيادة وإدارة النادي في إمكانياته والتي تمثل دعماً وتحدياً شخصياً لمواصلة العمل وتحقيق تطلعات قيادة النادي وجماهيره الوفية.

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